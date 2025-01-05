الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

تعرف على رسوم تسجيل سيارات شركة النصر الأقل من 4 سلندر في 2025

سيارة من شركة النصر،
سيارة من شركة النصر، فيتو

رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري، استعرضت شركة النصر للسيارات رسوم تسجيل سيارتها مصرية الصنع داخل الشهر العقاري بالتزامن مع مطلع العام الجديد 2025، وشملت السيارات المصنعة بأيد مصرية.

 

ونرصد في التقرير التالي، رسوم السيارات التي يتم تسجيلها في الشهر العقاري وفقًا لما أعلنته شركة النصر للسيارات في فترات من الستينيات إلى الألفية الجديدة في شركة النصر للسيارات من طرازات مختلفة تشمل موديلات مختلفة كالتالي: 
نصر 125.
نصر 126.
نصر 127.
نصر 128.
نصر 131.
نصر 132.
نصر 133.
نصر فيورا.
نصر ريتمو.
نصر بولونيز. 

 

رسوم تسجيل الشهر العقاري لسيارات النصر الأقل من 4 سلندر
 

ونوضح وفي التقرير التالي، القيمة المالية رسوم التسجيل في الشهر العقاري وفقا لما أعلنته الشركة كالتالي: 
 

السيارة بقيمة 40 ألف جنيه  : رسوم التسجيل 800 جنيه.
 

السيارة بقيمة 66 ألف جنيه: رسوم التسجيل 1320 جنيه.
السيارة بقيمة 75 ألف جنيه: رسوم التسجيل 1500 جنيه.
السيارة بقيمة 80 ألف جنيه: رسوم التسجيل 1600 جنيه.
السيارة بقيمة 90 ألف جنيه: رسوم التسجيل 1800 جنيه. 

رسوم التسجيل لباقي سيارات النصر حتى 4 سلندر
 

باقي سيارات شركة النصر للسيارات حتى محركات 4 سلندر
 

السيارات بقيمة 60 ألف جنيه: رسوم التسجيل 1200 جنيه.
 

السيارة 110 ألف جنيه: رسم التسجيل 2200 جنيه.
 

السيارات حتى 121 ألف جنيه: رسم التسجيل 2420 جنيها.
 

السيارات بقيمة 134 ألف جنيه: رسم التسجيل 2680 جنيها.
 

السيارات بقيمة 147 ألف جنيه: رسم التسجيل 2940 جنيها. 
 

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