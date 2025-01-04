الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس الغد، تحذير من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح غدا الأحد، على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس معتدلا على أغلب الانحاء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

حالة الطقس غدا الأحد 5-1-2025 في الفيوم

شبورة مائية، الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لطقس الغد


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدلا على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء  وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطرب ويصل ارتفاع الامواج من 2: 3متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون  خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:11

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.

ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

درجات الحرارة اليوم السبت 04-01-2025 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 04 - 01 -2025

رياح وأمطار مسائية وصقيع، الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت

شبورة مائية على هذه الطرق غدا

برودة شديدة بهذه المناطق، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 04-1-2025

درجات الحرارة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025
ads

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات سعر الدولار في 2025 (فيديو)

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكاديمي أمريكي يكشف تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة صادمة عن 90% من الهواتف المحمولة في آخر عامين

منوعات

المزيد

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالاجتهاد لتحقيق الأهداف

هل يجوز الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى؟، مرصد الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية