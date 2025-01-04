حسام حسني: جمهور الشباب أحبوا أغنياتي القديمة بعد إعادة تقديمها

أكد المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني، أن النجاحات التي حققها بأغنياته خلال فترة التسعينيات كانت كبيرة للغاية، فلا أحد ينسى أغنية “ لولاش قلبي ميوعاش” و“كل البنات بتحبك” و“ وأنا بحبك وغيرك انت نوبادي”.

إعادة تقديم أغاني حسام حسني

وقال حسني أن إعادة تقديم أغانيه الشهيرة من خلال أعمال فنية أو بمشاركة مطربين آخرين، كان له صدى كبير في الوسط الموسيقي، حيث صنع لتلك الأغنيات جمهورا جديدا من جيل الشباب، الذي لم يحضر تلك الأغنيات وقت نزولها منذ 30 عاما.

وتابع حسني أن أغنية “ لولاش قلبي ميوعاش" قدمها مؤخرًا مع الفنان أحمد حاتم بمسلسل “ عمر أفندي"، وفوجئ برد فعل ضخم على الأغنية، وحقق نجاحا كبيرًا وكأنها أغنية جديدة قد تم طرحها للتو

وأكد حسام حسني أن الأغنيات المختلفة والمميزة تعيش لسنوات طويلة ويستمر نجاحها مع تتابع الأجيال

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