سورة النور من السور المدنية، وهي السورة 24 في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها 64 أربع وستون آية، وكان نزولها بعد سورة النصر، وقيل إنها نزلت بعد سورة الحشر

وسورة النور هي السورة المائة في ترتيب النزول، وقيل إنها نزلت بعد سورة الفتح وقبل سورة الحج، وسورة النور تقع في الجزء الثامن عشر، بدأت بافتراض السورة ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١﴾ [النور:1]. تحدثت سورة النور عن موضوعات حد الزنى وقذف المحصنات وحادثة الإفك وغض البصر والحجاب والاستئذان وفيها نزلت براءة السيدة الطيبة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها



أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة "النور"

سمّيت هذه السّورة «سورة النّور» من عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم) (روي عن مجاهدٍ، قال رسول اللّه: (علّموا نساءكم سورة النّور) ولم أقف على إسناده. وعن حارثة بن مضر: «كتب إلينا عمر بن الخطّاب أن تعلّموا سورة النّساء والأحزاب والنّور» وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التّفسير والسّنّة، ولا يعرف لها اسمٌ آخر). [التحرير والتنوير:18/139] ووجه التّسمية أنّ فيها آية {اللّه نور السّماوات والأرض}. ولم يثبت لها اسم غيره.

سبب نزول سورة النور

لم يرد سبب نزول واحد للسورة مجملة ولكن ذكر أهل التفسير وعلوم القرآن الكريم عدة آيات في سورة النور لها أسباب نزول

سبب نزول قول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النــور:3}،

أن امرأة كانت تسافح فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله تعالى الآية. أخرجه النسائي ومثله في سنن أبي داود كما في أسباب النزول للسيوطي.

سبب نزول آيات اللعان وبدايتها: إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ..... {النــور:11}

كان سبب نزولها ما جرى لعويمر العجلاني مع امرأته، وقيل أيضًا إن مثله في ذلك هلال بن أمية فقد لاعن امرأته، ومنها حادثة الإفك واتهام المنافقين لعائشة رضي الله عنها بصفوان بن المعطل رضي الله عنه كانت سببًا في نزول آيات القذف،

سبب نزول قوله تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ {النــور:22}

كان سبب نزولها أن أبا بكر رضي الله عنه قطع النفقة عن مسطح بن أثاثة لاشتراكه في قصة الإفك على عائشة فحلف أبوبكر ألا ينفق عليه فأنزل الله تعالى الآية، إلى غير ذلك من الآيات التي لا يتسع المقام لتتبعها.

سبب نزول آية (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أحد أصحاب جاء للنبي -صلى الله عليه وسلم- يريد الزواج من امرأة تقوم بالزنا؛ فأنزل الله -تعالى- الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.

سبب نزول آية (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ).

سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رجلا يدعى هلال بن أمية أو عمير العجلاني، قذف زوجته بشريك بن سمحاء، فأنزل الله هذه الآية، وأمر سول الله -صلى الله عليه وسلم- الزوجين بالملاعنة، ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: (أبصروها، فإن جاءتْ به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين؛ فهو لشريك بن السحماء)،[٤] فجاءتْ به كذلك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لولا ما مضى مِن كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأنٌ).

سبب نزول آية (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

نزلت هذه الآية الكريمة في حادثة الإفك وهي من أشهر وأعظم الحوادث التي عاش النبي -صلى الله عليه وسلم- كربها، وعايشت السيدة عائشة -رضي الله عنها- كربها وبلائها، ووقعت هذه الحادثة عندما خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- لغزوة بني المصطلق، وكانت في السنة السادسة للهجرة





سبب نزول قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) الآية [ 58 ].





قال ابن عباس : وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل، فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فقال: يا رسول الله، وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان. فأنزل الله تعالى هذه الآية .



[ ص: 172 ] 649 - وقال مقاتل : نزلت في أسماء بنت مرثد ، كان لها غلام كبير، فدخل عليها في وقت كرهته، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية .



أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

فضائل سورة النور

ورد في فضل هذه السورة وآياتها أحاديث كثيرة منها

1- نزلت فيها براءة السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات لما وقعت حادثة الإفك: روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها -وذكرت الإفك- قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن وجهه، وقال: أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، "إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم" (النور:11).

2- فرض فيها الحجاب على المؤمنات: عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: " يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" [النور: ٣١]، شققن أكنف مروطهن، فاختمرن بها

وفي سنن أبي داود: عن عائشة، رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار، فأثنت عليهن، وقالت لهن معروفا، وقالت: «لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور - أو حجوز، شك أبو كامل - فشققنهن فاتخذنه خمرا»

3- جاء الأمر بتعليمها للنساء: روى البيهقي وغيره عن مجاهد مرفوعًا، قال: (علموا رجالكم سورة المائدة، وعلموا نسائكم سورة النور). وفي "تفسير القرطبي" أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة: (علموا نساءكم سورة النور).

4- وهي من المئين التي اوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الإنجيل

5- وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذه الأعواد، أو على هذا المنبر،: " من لم يشكر القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس، لم يشكر الله.

والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب " قال: فقال أبو أمامة الباهلي: " عليكم بالسواد الأعظم؟ " قال: فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فقال أبو أمامة: " هذه الآية في سورة النور " "فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم" [النور: ٥٤]

6- وروى الطبري بسنده، قال: استعمل علي بن أبي طالب ابنَ عباس رضي الله عنهم على الحج، قال: فخطب الناس خطبة، لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ سورة النور، فجعل يفسرها. وفي رواية: والله لو سمعتها الترك لأسلموا.



7- وروى الطبراني في "الأوسط" عن أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وآوتهم الأنصار رضي الله عنهم، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فنزلت: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض" (النور:55). قال الهيثمي: رجاله ثقات.



8- وقد قال بعض العلماء في آيات الإفك: إنها أرجى ما في القرآن؛ لأن الله عظم شأن الإفك، وتوعد عليه غاية الوعيد، وجعله منافيًا للإيمان، ثم أمر بالعطف على بعض من وقع فيه، ووصفهم بالقرابة والمسكنة والهجرة، وندب إلى الإنفاق والعفو عنهم والصفح.





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