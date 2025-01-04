أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم في إحدى قري محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة إثر تسرب غاز بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة عن تسرب غاز داخل منزل في قرية تلة التابعة إداريا لمركز المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا وقوات الحماية المدنية الي موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدهم وهم رباب حمدي محمد 19 عامًا، فتحية إسماعيل حسانين 40 عامًا، زينب إسماعيل حسانين 43 عامًا، الأم حمدي محمد 25 عامًا، إسراء حمدي محمد 20 عامًا مقيمين جميعا في قرية تله بالمنيا.

النيابة العامة

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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