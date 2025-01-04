السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وزارة الثقافة تطلق موقع "توت" لإصدارات كتب الأطفال

توت، فيتو
توت، فيتو

أعلنت وزارة الثقافة عن الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد "توت"، الذي يُعنى بنشر إصدارات الوزارة من كتب الأطفال، مجلة "قطر الندى"، وأعمال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لدعم القراءة ونشر الثقافة بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الأطفال، والحرص على الوصول بالمنتج الثقافي لمختلف المحافظات.

  
ويتبع الموقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم في إصداره التجريبي نحو 100 كتاب متنوع من أصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ومجلة قطر الندى، ويهدف إلى تعزيز الإبداع وتنمية حب القراءة لدى النشء.  


وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة إن إطلاق موقع "توت"' يمثل رافدًا جديدًا يساهم في نشر المعرفة والثقافة بطريقة مبتكرة. نسعى من خلال هذا الموقع المجاني إلى تسهيل وصول الأطفال والأسر إلى إصدارات الوزارة ذات الجودة العالية، وتعزيز مفهوم الثقافة الرقمية في المجتمع".  
وأضاف الوزير أن الموقع يعكس اهتمام الوزارة بتطوير محتوى ثقافي يناسب الأطفال، ويجمع بين الترفيه والتعليم، مع تسليط الضوء على المبدعين الصغار الذين حصلوا على جوائز الدولة للمبدع الصغير.  
يُذكر أن الموقع يقدم تجربة تفاعلية سهلة الاستخدام، تجمع بين التصميم الجذاب والمحتوى الهادف، بما يسهم في جذب المزيد من القراء وتعزيز مكانة الثقافة في حياتهم اليومية.  

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أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز القومي لثقافة الطفل القومي لثقافة الطفل قطر الندى
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