السبت 04 يناير 2025
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رياضة

الإسماعيلي يتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر بعد تخطي طنطا

الاسماعيلي،فيتو
الاسماعيلي،فيتو

تأهل فريق  الإسماعيلي، إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز على نظيره نادي طنطا، بنتيجة 1/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة المحلية.

وسجل هدف الإسماعيلي الوحيد، علي الملواني، في الدقيقة 28 من عمر الشوط،، بعدما استغل خطأ من محمد رضا مدافع طنطا.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي في دور الـ16، فريق إنبي الذي تخطى حرس الحدود في دور الـ32 أمس.

تشكيل الاسماعيلي أمام طنطا 

وخاض حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا للقاء طنطا كالتالي:  

أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى 

الدفاع.. عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد 

الوسط.. حاتم سكر، محمد عبدالسميع، هشام محمد، محمد خطاري

الهجوم.. علي الملواني، محمد زيدان، ايريك تراوري


بينما خاض خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا تشكيل فريقه  على النحو التالي:
عبدالرحمن قطاوي
سليمان عبدربه
محمد رضا
زغلول محمد
محمود علاء
أحمد الحنفي
حسون محمد
أحمد السيد
كريم أسامة
محمد السقا
أقطاي عبدالله

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كأس مصر فريق الاسماعيلي عبدالله محمد سليمان عبدربه ستاد الاسماعيلية

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