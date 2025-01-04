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رياضة

توتنهام يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويخسر من نيوكاسل 2-1 (صور)

نيوكاسل وتوتنهام
نيوكاسل وتوتنهام

فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره توتنهام بنتيجة هدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وافتتح توتنهام التسجيل عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل جوردون لنيوكاسل سريعا في الدقيقة 6، وسجل إيزاك هدف التقدم لنيوكاسل، بعد متابعة كرة في المرمى الخالي في الدقيقة 38.

وبهذه النتيجة يتواجد فريق توتنهام في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة،  بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة. 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20 

محمد صلاح ليفربول 17 هدفا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 14 هدفا
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 13 هدفا
كول بالمر تشيلسي 12 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 11 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
لويس دياز ليفربول 8 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة.

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