مخرج سكندري يتقدم ببلاغ ضد قناة خاصة بسبب فكرة واسم برنامجه

حرر المؤلف والمخرج السكندري أمجد نصار، محضر رقم ٢ أحوال بشرطة المصنفات الفنية، ضد مسئولي إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، ومقدم برنامج المجهول على نفس القناة.

وأوضح المخرج في المحضر، أن فكرة البرنامج واسمه ملكية خاصة له ومسجل بوزارة الثقافة، وفوجئ أنه جرى عرض البرنامج بنفس الاسم والفكرة علي إحدي القنوات الخاصة دون الرجوع إليه، وهو ما يعد سرقة وسطوا علي مجهود دام سنين ودون الرجوع إليه.

كما أرسل نصار إنذارا علي يد محضر لمسئولي القناة ومقدم البرنامج والجهات المعنية بالأمر لإيقاف البرنامج، وإزالة الحلقات التي أذيعت من علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والاحتفاظ بحقه الأدبي والقانون في هذا الأمر

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