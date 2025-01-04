السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسى يوفد مندوبا لتهنئة طائفة الأدفنتست بعيد الميلاد المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء شرطة ضياء الدين فتحي عبد الحميد محمد إلى طائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي طائفة الأقباط الأدفنتست عيد الميلاد المجيد
ads

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات، وخبير يحذر من تأثيره على سد النهضة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

مجلس الوزراء: الثلاثاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

2024 عام رحيل عظماء التدريب في عالم كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين وقول حرمًا بعد الصلاة

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر فى شهر رجب.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية