السبت 04 يناير 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

نيوكاسل
نيوكاسل

 انتهى الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام، بتقدم الأول بهدفين لهدف في المواجهة المقامة ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل هدف توتنهام دومينيك سولانكي قبل أن يتعادل  جوردون لنيوكاسل، وسجل إيزاك  هدف التقدم لنيوكاسل  بعد متابعة كرة في المرمى الخالي في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل على   بهدفين لهدف.

ويتواجد فريق توتنهام في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز فى 7 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في 9 مواجهات وتسجيل 41 هدفًا وتلقي 28.

 بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة. 

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20 

محمد صلاح ليفربول 17 هدفا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 14 هدفا
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 12 هدفا
كول بالمر تشيلسي 12 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 11 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
لويس دياز ليفربول 8 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت بالجولة الـ 20 من البريميرليج.

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