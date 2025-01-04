خبير قانون دولي: معوقات تواجه مصر في استرداد عبد الرحمن القرضاوي من لبنان

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن مطالبة مصر باسترداد عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوى، من لبنان، يجب أن تتضمن مذكرة استرداد واضحة تتضمن الموجبات القانونية التي تمنح مصر الحق في استرداد المتهم.

وأكد سلامة ضرورة أن تشير المذكرة إلى أن الجرائم الملاحق لأجلها عبد الرحمن القرضاوي ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وبالتالي لا تعتبر جرائم سياسية، وهو ما يُعد أحد الشروط الأساسية لاسترداد المطلوبين وفقًا للقانون الدولي.

وأشار سلامة إلى أن المذكرة المصرية يجب أن تتضمن التأكيد على أن الأفعال المجرمة التي ارتكبها عبد الرحمن القرضاوي مجرمة في كل من التشريعات المصرية واللبنانية، وبذلك فإن مصر في موقف قانوني قوي لاسترداده بناءً على التعاون القضائي بين البلدين.

وفي سياق متصل، تناول سلامة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي التحديات التي تواجه مصر في استرداد نجل القرضاوي من لبنان، موضحًا أن هناك عدة معوقات قانونية وسياسية ودولية قد تؤثر على سير العملية، أبرز هذه المعوقات يتمثل في عدم تجديد اتفاقية تسليم المطلوبين المطلوبين بين مصر ولبنان، وهو ما قد يُعرقل الإجراءات القانونية.

وأضاف سلامة أن طبيعة القضايا الموجهة ضد عبد الرحمن القرضاوي تمثل تحديًا إضافيًا، وإذا كانت السلطات اللبنانية تعتبر تلك القضايا ذات أبعاد سياسية، فقد تتحفظ على تسليمه استنادًا إلى مبدأ "عدم تسليم المطلوبين في الجرائم ذات الطابع السياسي"، وهو مبدأ معترف به دوليًا ويستخدم ذريعة لرفض طلبات التسليم.

من جهة أخرى، أشار سلامة إلى أنه وفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات التعاون القضائي بين الدول، يتم التمييز بين الجرائم الجنائية والجرائم السياسية لتحديد إمكانية تسليم المتهمين بين الدول، وذكر مثالين سابقين لرفض تسليم كل من وزير الدولة السابق الإخواني محمد محسوب والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر لملفات استردادهما.

وتابع: “يضاف إلى هذه المعوقات أن عبد الرحمن القرضاوي يحمل الجنسية التركية، وهو ما قد يمنحه حق الحماية الدبلوماسية من تركيا”، وأوضح أن تدخل تركيا في القضية يمثل معوقًا إضافيًا، حيث قد تسعى أنقرة لمنع تسليم القرضاوي إذا اعتبرت أن ذلك يمس بمصالحها.

وأكد سلامة أن القرار النهائي بشأن تسليم عبد الرحمن القرضاوي يعود إلى الحكومة اللبنانية، التي تملك الحق في قبول أو رفض طلب التسليم بناءً على المعطيات القانونية والسياسية المتوفرة لديها.

من جهة أخرى، أفادت مصادر خاصة بأن جماعة الإخوان الإرهابية قد علمت من خلال محامي لبناني مكلف بمتابعة القضية أن عبد الرحمن القرضاوي قد يتعرض لتوقيف طويل لحين وصول ملف تسلمه من مصر، كما أوضحت المصادر أن نجل القرضاوي سيظل قيد الاحتجاز في لبنان لحين اكتمال الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.