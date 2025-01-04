موعد عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير

قال الفنان أحمد بدير إن عزاء شقيقته التى رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيوف يقام أمام منزلها بحدائق القبة مساء اليوم.

وكان الفنان منير مكرم أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، حيث كتب: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".

وكان الفنان أحمد بدير تحدث عن ما تعرض له من هجوم كثيرا بسبب مواقفه وآرائه السياسية، كما تطرق للحديث عن ما يدور في غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، وذلك خلال الندوة التي أقامها المهرجان القومي للمسرح المصري منذ قليل، ضمن برنامج ندوات المهرجان.



آراءه السياسية

وقال أحمد بدير: "أنا فنان يعبر عن الناس ولازم الفنان يكون له وجهة نظر حتى في ناس نصحوني إني متكلمش.. وقولتلهم أنا بخسر اللي مبيحبش بلدى.. إنما اللي بيحب بلدي بكسبه".

وتابع أحمد بدير: "في ثورة ٣٠ يونيو الناس كلها نزلت والفنانين كلهم نزلوا.. لأنهم يعبرون عن الناس والبلد.. ولازم الفنان يقول رأيه في اللي بيحصل سواء في غزة وفلسطين أو في أي حتة".

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