وزيرة التضامن تزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

قدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم السبت المقر البابوي بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، دينا الصيرفي مساعد الوزيرة، هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، رامي عباس مستشار الوزيرة للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، حيث قدمت التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متمنية أن يكون العام الجديد عام الخير للشعب المصري.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تهنئتها لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة السعيدة، داعية الله أن يعيدها على قداسته بوافر الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصر بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أن الشعب المصري نسيج واحد، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تؤديه وزارة التضامن الاجتماعي في المجتمع المصري، خاصة أنها تقدم خدماتها لفئات عديدة من المجتمع المصري.

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