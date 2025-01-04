ضبط 218 مخالفة خلال حملات تفتيش تموينية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 218 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.

محافظ المنيا: ضبط 218 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية على الأسواق

ووجه محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وكيل وزارة التموين في المنيا

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين في المنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 162 مخالفة فى مجال المخابز البلدية.

سلع منتهية الصلاحية

وجاء ذلك ما بين نقص وزن،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات، و53 فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، عدم وجود شهادة صحية، و3 مخالفات في المواد البترولية.

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