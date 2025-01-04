موعد مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

كأس ملك إسبانيا، يستضيف ملعب "مونتجويك" مساء اليوم السبت مباراة برشلونة ضد بارباسترو ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا



تنطلق مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا



تذاع مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC HD 1.



ويعد بارباسترو ناديًا في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الرابعة، ومن ثم يمثل خصمًا في المتناول بالنسبة لـ برشلونة.

ويعيش نادي برشلونة أجواءً صعبة في الوقت الحالي بسبب أزمة تسجيل ثنائي الفريق داني أولمو وباو فيكتور، وعدم مقدرة النادي الكتالوني على تسجيلهما حتى الآن.

وينتظر نادي برشلونة العديد من المباريات في 4 بطولات مختلفة خلال شهر يناير 2025، أصعبهم في دوري أبطال أوروبا مع امكانية خوض كلاسيكو ضد ريال مدريد.



مباراتان سيخوضهما فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج البلوجرانا خلالهما لانتصار واحد من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 مباشرة من ضمن الثمانية الأوائل.

وقد تكون هناك مباراة إضافية للنادي الكتالوني، في حال الفوز بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أتلتيك بلباو، حيث سيواجه في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.



مواعيد مباريات برشلونة في شهر يناير 2025



4 يناير.. بارباسترو ضد برشلونة، دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

8 يناير.. برشلونة ضد أتلتيك بلباو، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

12 يناير.. نهائي كأس السوبر الإسباني، في حالة التأهل.

18 يناير.. خيتافي ضد برشلونة، الجولة 20 من الدوري الإسباني.

21 يناير.. بنفيكا ضد برشلونة، الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

26 يناير.. برشلونة ضد فالنسيا، الجولة 21 من الدوري الإسباني.

29 يناير.. برشلونة ضد أتالانتا، الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

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