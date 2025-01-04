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رياضة

محمد صلاح يتصدر قائمة الهدافين فى الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

محمد صلاح يتربع على
محمد صلاح يتربع على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع محمد صلاح على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي  قبل الجولة الـ 20 من البريميرليج.

ويتواجد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق ثلاث أهداف عن هالاند مهاجم مانشستر سيتي ويتبقي للريدز مباراة مؤجلة مع إيفرتون وذلك قبل إنطلاق مباريات الجولة العشرين.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20 

محمد صلاح ليفربول 17 هدفا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 14 هدفا
أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 12 هدفا
كول بالمر تشيلسي 12 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 11 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
لويس دياز ليفربول 8 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت بالجولة الـ 20 من البريميرليج.

 

وتشهد الجولة الـ 20 قمة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد غدا الأحد في موسم 2024-2025 من البريميرليج.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 

السبت 4 يناير 

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساءً

بورنموث ضد إيفرتون - 5 مساءً

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - 5 مساءً

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 5 مساءً

ستوثهامبتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

 

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

برايتون ضد أرسنال - 7:30 مساءً

الأحد 5 يناير 

فولهام ضد إيبسويتش تاون - 4 مساءً

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً

 

الإثنين 6 يناير 

وولفرهامبتون ضد نوتينجهام فورست - 10 مساءً

 

وسيطر ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح على عدد من الأرقام المميزة بعد الدور الأول وقبل الجولة الـ 20، فهو الأكثر تجميعًا للنقاط بعدد 45 نقطة، علاوة على أن الريدز الأقوى هجومًا بالدوري الإنجليزي، بعدما أحرز 45 هدفًا، فضلًا عن أن الريدز هو الأقوى دفاعًا، ويشاركه أرسنال بعدما دخل مرماه 17 هدفًا فقط.

 

كما يعد ليفربول هو أكثر فرق الدوري الإنجليزي تحقيقًا للانتصارات بعدد 14 مباراة، وأقل الفرق تعرضًا للخسارة بعد الهزيمة في مباراة واحدة، كما يشارك ليفربول فريقين في أقل الفرق تعادلًا في البريميرليج بعد نهاية الدور الأول بعدد ثلاث مباريات.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- ليفربول  45 نقطة

2- أرسنال 39 نقطة 

3- نوتينجهام فورست  37 نقطة

4- تشيلسي  35 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد  32 نقطة

6- مانشستر سيتي  31 نقطة

7- بورنموث 30 نقطة

8- فولهام 29 نقطة

9- أستون فيلا  29 نقطة

10- برايتون  27 نقطة

11- توتنهام هوتسبير  24 نقطة

12- برينتفورد 24 نقطة

13- وست هام يونايتد  23 نقطة

14- مانشستر يونايتد  22 نقطة

15- كريستال بالاس  20 نقطة

16- إيفرتون  17 نقطة

17- وولفرهامبتون  16 نقطة

18- إبسويتش تاون  15 نقطة

19- ليستر سيتي  14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

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