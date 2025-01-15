مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، فرض الله -تعالى- عبادة الصّلاة على سيدنا محمد، وعلى الأنبياء من قبله؛ قال -تعالى- على لسان إبراهيم -عليه السّلام-: (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ)، وما جعلها فريضة إلّا لحِكمٍ عديدة، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها.

ومن فضائل الصلاة أيضا أنها تعمل على تحسين النّفسيّة، ممّا يعمل على التخلّص من الماديّة في العلاقات وقيامها على المصالح، فيتكوّن مجتمع صالح، كما أنّ النّفس الإنسانيّة إذا لم تتعلّق بخالقها شعرت بالوحشة والوحدة، فجرّها ذلك إلى القنوط واليأس، وتعاطي المخدرات والمسكرات، والإعراض عن الله، والجزع واليأس.

والصلاة تعمل على تيسير الأمور، وتفريج الهموم، وتوسعة الرّزق، وسببًا للراحة والرّحمة، ولذهاب الخوف والقلق، قال -تعالى-: (وَلَقَد نَعلَمُ أَنَّكَ يَضيقُ صَدرُكَ بِما يَقولونَ* فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السّاجِدينَ)، كما أنّها سببًا لتحقيق السّعادة والنّجاح في الدّنيا.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العشاء بالقاهرة

العشاء: 6:39

موعد أذان العشاء بالإسكندرية

العشاء: 6:43

موعد أذان العشاء بأسوان

العشاء: 6:40

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:20

الظهر: 12:04

العصر: 2:58

المغرب: 5:17

العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:27

الظهر: 12:10

العصر: 3:01

المغرب: 5:20

العشاء: 6:43

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 5:07

الظهر: 11:58

العصر: 3:02

المغرب: 5:23

العشاء: 6:40

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:17

الظهر: 12:00

العصر: 2:53

المغرب: 5:12

العشاء: 6:34

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة فيها إشراق للرُّوح وتطهير للقلب، وأُنْس بالله وطُمَأْنينة للنفس، بمناجاة تُذْهِب الهَمَّ وتُفْسِح الصدرَ بالأمل، وتُبْعِده عن العُقد النفسية، وتقوي العزيمة على العمل، ولهذا كانت مَلْجأ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما يَحْزُبُه أمر أو يَهُمُّه موضوع.

ففي الحديث: كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا حَزَبَهُ أو حَزنَه أمر فزع إلى الصلاة، رواه أحمد: وجاء عنه قوله: “وجُعِلت قُرة عيني في الصلاة” رواه النسائي والطبراني والضحاك وصححه، وقال الحافظ: إسناده جيد.

وفي الصلاة تصفية للنفس من الكبر والغرور، بالذلة لله والضراعة وطأطأة رأسه التي طالما ارتفعت على الناس، ولمس التراب بأشرف شيء في الإنسان تواضعًا وخضوعًا لخالق هذه الأعضاء.

والصلاة بما اشتملت عليه من أقوال وأفعال تعوِّد الإنسان أن يُقرن العلم بالعمل، وألا يقتصر في حياته على العلم بالحقائق، بل لابد من تطبيقها والإفادة منها في الحياة، ويبدو ذلك واضحًا في الركوع والسجود، اللَّذيْن هما تطبيق عملي للإقرار بعظمة الله ووحدانيته ولطلب المعونة والهداية منه، فهمًا بذِلَّة الإنسان وتواضعه واحتياجه لربه.

وفي الصلاة تقوية لعامل الخَوْفِ من الله يدعو إلى الإخلاص في العمل، وإلى مراقبته في جميع الشئون، وفي الصلاة أيضًا تمرين على النظام في الحياة العامة، بما فيها من ضَبْطٍ لأوْقَاتِها وتنسيق لأداء أركانها، وترتيب الإنسان لمواعيد نوْمه، ويقظته وأعماله الأخرى.

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