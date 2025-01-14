الثلاثاء 14 يناير 2025
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، تُصلّي الملائكة على المصلي ما دام في مُصلاّه، وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجةً. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطُ خطْوَة إلا رُفِعَ له بها درجةً، وحُطَّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يُصلُّون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللَّهم ارحمه، اللَّهم اغفر له، اللَّهم تب عليه، ما لم يؤذِ فيه، ما لم يحدث فيه".

وانتظار الصلاة رباط في سبيل اللَّه؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أدلكم على ما يمحو اللَّه به الخطايا ويرفع به الدرجات))؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: ((إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 5:16

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 5:19

موعد أذان المغرب بأسوان

المغرب: 5:22

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:20

الظهر: 12:04

العصر: 2:57

المغرب: 5:16

العشاء: 6:38

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:27

الظهر: 12:09

العصر: 3:00

المغرب: 5:19

العشاء: 6:42

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 5:07

الظهر: 11:57

العصر: 3:01       

المغرب: 5:22

العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:17

الظهر: 12:00

العصر: 2:52

المغرب: 5:11

العشاء: 6:34

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

إنّ للتبكير إلى الصلاة فضائل وفوائد عديدة، فيما يأتي بيانها: الإعادة خلف المُؤذن في الأذان، والدُّعاء بعد الأذان.

 التواجد أثناء وقت تكبيرة الإحرام والمُحافظة عليها، وحضور صلاة الجماعةِ كاملة من غير نُقصان، وكسب التأمين خلف الإمام في حال كانت الصلاة جهرية، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قالَ الإمامُ: "غيرِ المغضوبِ عليْهم ولاَ الضَّالِّين"، فقولوا: "آمينَ"، فإنَّهُ من وافقَ قولُهُ قولَ الملائِكةِ غفرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ).

 الصّلاة في الصّفِ الأول من صُفوف المُصلِّين، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعلمُ النَّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثمَّ لم يجِدوا إلَّا أن يستَهِموا عليهِ لاستَهموا).

 الحرص على الصلاة في الجانب الأيمن من الصفوف، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ وملائكتَه يُصَلُّون على ميامنِ الصُّفوفِ).

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