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ثقافة وفنون

الزهر بيصالحه، "الدشاش" لمحمد سعد يحقق إيرادات كبيرة منذ بداية عرضه

الدشاش لمحمد سعد،فيتو
الدشاش لمحمد سعد،فيتو

استطاع  فيلم “الدشاش” بطولة النجم محمد سعد تحقيق إيرادات كبيرة منذ أن تم طرحه بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم الدشاش 

 وبلغت إيرادات فيلم الدشاش منذ بداية عرضه 4 ملايين و634 ألف جنيه بدور العرض السينمائي.

أبطال فيلم الدشاش 

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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