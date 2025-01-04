السبت 04 يناير 2025
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إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بحي العجمي

حريق شقة بالعجمي،
حريق شقة بالعجمي، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق بشقة كائنة بالدور الأرضي بمنطقة الدخيلة، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة في الدور الأول بعقار مكون من 4 طوابق بشارع الجيش أمام مسجد العظم، التابعة لحي العجمي، مما ادي الي وجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارة الإطفاء والاسعاف الي مكان البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق.

أسفر الحريق عن 3 أشخاص، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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