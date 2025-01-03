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رياضة

بلوزداد يوقف رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

خسر الأهلي من مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وبخسارة النادي الأهلي اليوم أمام شباب بلوزداد توقف رقمه القياسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عند 27 مباراة علي التوالي دون هزيمة في البطولة الإفريقية حيث يعد الأحمر صاحب الرقم القياسي في سلسلة المباريات بدون هزيمة. 

 

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

سجل نوفل خاسف هدف فريق شباب بلوزداد في الدقيقة 90+1.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي.

تشكيل شباب بلوزداد ضد الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، محمد إسلام بالخير.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: فريد شعال، بدر الدين سوياد، أسامة دايباش، هيدي شعبي، محمد عزي، إسلام سليماني، يوسف كوني، رزقي حمرون وعرفات دومبيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي 7 نقاط

شباب بلوزداد 6 نقاط

أورلاندو بيراتس 5 نقاط

ستاد أبيدجان نقطة واحدة

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