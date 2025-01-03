وفاة والد الإعلامية دينا يحيى

أعلنت الإعلامية دينا يحيى، وفاة والدها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفاة والد المذيعة دينا يحيي

وقالت “دينا” في منشورها: “اللهم أجرني في مصيبتي، وارزقني لطفك ورحمتك وصبرًا يتجاوز عجز قلبي وعقلي عن استيعاب فقدانه. يا رب، راضني وأكرمني بقوة التحمل، فأنا الآن في أضعف وأسوأ حالاتي، اللهم راضني بما قضيت وارحم ضعفي وقلة حيلتي. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن تلهمني بصيصًا من الفهم أو السكينة يعينني على استيعاب مصيبتي”.

وأضافت: “إنا لله وانا اليه راجعون يا رب ارحم أبي واغفر له واجعل مرضه شفيعًا له ومغفرة لذنوبه. اللهم اجعل قبره نورًا ورحمة وسكينة، واغفر له ووسع مدخله، يا رب اجعل كل لحظة ألم ووجع وتعب مر بها سببًا في رفع درجاته، وأكرمه برؤية وجهك الكريم، واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم آمين، أبي في ذمة الله”.

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