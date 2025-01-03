جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عمليتين في يافا بإسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد هدفين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

عمليات جماعة الحوثي ضد جيش الاحتلال

وقالت جماعة الحوثي في بيانها:" إن العملية الأولى تم تنفيذها بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطيني 2 أصاب هدفه بدقة، والعملية الثانية أصابت هدفا عسكريا للعدو في يافا المحتلة بطائرة مسيرة".

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الباليستي اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي، وأجبرهم على دخول الملاجئ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار دوت في وسط وجنوب البلاد بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "تقارير أولية؛ سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن، والتفاصيل قيد المراجعة".

من جانب آخر، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق منها القدس وغوش دان".

وتضامنا مع قطاع غزة -الذي يواجه إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي- باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

مسيرة أطلقت من اليمن

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 في جباليا شمالي قطاع غزة.

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