أول بطولة مطلقة لـ محمد سلام، انتهاء تصوير "كارثة طبيعية"

أعلن أحمد عاطف مؤلف مسلسل “كارثة طبيعية” عن انتهاء تصوير العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام .

في هذا السياق، كتب أحمد عاطف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فركش كارثة طبيعية".

ويشارك أحمد مكي كضيف شرف في مسلسل “كارثة طبيعية”، الذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد سلام في عالم الدراما.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال الشهور الأولى من عام 2025 عبر منصة watch it.

تفاصيل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.