الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أول بطولة مطلقة لـ محمد سلام، انتهاء تصوير "كارثة طبيعية"

محمد سلام، فيتو
محمد سلام، فيتو

 أعلن أحمد عاطف مؤلف مسلسل “كارثة طبيعية” عن انتهاء تصوير العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام .

في هذا السياق، كتب أحمد عاطف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فركش كارثة طبيعية".

ويشارك أحمد مكي كضيف شرف في مسلسل “كارثة طبيعية”، الذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد سلام في عالم الدراما.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال الشهور الأولى من عام  2025 عبر منصة watch it.

 

تفاصيل “كارثة طبيعية”

 مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

 

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

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أحمد مكي أحمد عاطف البيوت المصرية التواصل الاجتماعي الفنان احمد مكي الفنان محمد سلام

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