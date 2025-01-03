الجمعة 03 يناير 2025
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سياسة

استطلاع الصحفيين: 58.7% من المحررين يستخدمون التقنيات الرقمية بشكل منتظم

المؤتمر العام السادس
المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، فيتو

أعلنت نقابة الصحفيين والأمانة العامة عن نتائج الاستبيان الذي أطلقته فترة الاستعدادات للمؤتمر العام السادسة لنقابة الصحفيين الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الماضي.

وشارك في الاستبيان 1568 زميلًا وزميلة، 88 % منهم من النقابيين، و60 % منهم في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عامًا، وما يقرب من 30 % منهم من الزميلات، وجاء المشاركون في الاستبيان تعبيرًا عن كل تنوعات المهنة ومؤسساتها، وهو ما يعزز مصداقية أرقام الاستبيان، التي جاءت لترسم خريطة كاملة لأوجاع الصحفيين الاقتصادية والمهنية. 

الصحافة والتحول الرقمي


وبالحديث عن المحور الرابع في الاستطلاع المتعلق بالصحافة والتحول الرقمي ومدى اهتمام الصحف بالتحول الرقمي.

- يرى 31% من الصحفيين أن الصحف تهتم بالتحول الرقمى أو مستعدة للتعامل معه.

- ويعتقد 46,4% أن الصحف تهتم به بشكل جزئى وقد يكون لك بسبب نقص الموارد أو الخبرة أو الرؤية الاستراتيحية. وفى المقابل أعرب 27.7% عن اعتقادهم بأن الصحف لا تهتم بالتحول الرقمى.

ونستخلص مما سبق الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتمكين المؤسسات الصحفية من مواكبة التطورات الرقمية.

مدى اعتماد الصحفيين على التقنيات الرقمية فى عملهم

- 58.7% من الصحفيين يستخدمون التقنيات الرقمية بشكل منتظم، و34.2% يستخدمونها بشكل جزئى، ويرجع هذا إلى نقص التدريب أو ضعف الموارد، أو بسبب طبيعة العمل الصحفي الذي يقومون به.

- 7.1% بأنهم لا يستخدمون التقنيات الرقمية على الإطلاق، وقد يكون ذلك بسبب عوامل عدة، مثل عدم توفر الأجهزة أو عدم القدرة على التعامل معها.

 طرق اكتساب مهارات التعامل مع التقنيات الرقمي

• أولا: المجهود الفردى وحصل على المرتبة الأولى بنسبة 82.4%.• ثانيًا: من خلال الصحيفة فى المرتبة الثانية بنسبة 10.4%.

• من خلال نقابة الصحفيين فى المرتبة الثالثة بنسبة 7.2%.ونخلص مما سبق إلى ضرورة زيادة الاهتمام بأنشطة النقابة التدريبية فى المستقبل.

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المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين
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