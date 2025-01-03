الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يتحدى شباب بلوزداد الليلة في موقعة دوري الأبطال على ملعب 5 جويلية

الأهلي وشباب بلوزداد
الأهلي وشباب بلوزداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وقرر الاتحاد الأفريقي إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو وعبد الرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبد القادر مبارك (حكم رابع).

ترتيب مجموعة الأهلي

ونجح الأهلي في اعتلاء صدارة  ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أورلاندو بيراتس في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وشباب بلوزداد 

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فإن النادي الأهلي يتفوق على شباب بلوزداد بأكثر من ضعف القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق شباب بلوزداد نحو 12.78 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق الجزائري هو خانيسا مايو بقيمة 1.40 مليون يورو، ثم يليه اسلام سليماني بـ 1.20 مليون يورو، ثم أيكن محيوص بـ مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة

مواد متعلقة

أرقام سلبية تطارد الأهلي قبل موقعة بلوزداد.. كتيبة الأحمر تسعى لفك عقدة الجزائر.. ورقم سلبي في الجولة الرابعة

كولر والشناوي يرفعان راية التحدي قبل مواجهة شباب بلوزداد.. مدرب الأهلي: لن نمكن الفريق الجزائري من تحقيق نتيجة إيجابية.. وحارس الأحمر: لدينا حافز لتحقيق الفوز
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: قرار يطبق لأول مرة بخطبة الجمعة، زيزو يثير القلق، كوارث سد النهضة ترتد على الإثيوبيين، مفاجأة بمنزل منفذ هجوم نيو أورلينز

ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

بعد ارتفاعها لمدة يومين، أحدث أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

طيب وزواجه الثاني شقلب حياته، الأخ غير الشقيق لمنفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل مثيرة عنه

تامر حسني يحذر الجمهور الأردني من هذا الأمر

البوري بـ 185 جنيها والمرجان يبدأ من 30، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

بدون إشارات حمراء، الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس اليوم وتحذر من يومي السبت والأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية