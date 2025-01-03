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رياضة

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

منتخب عمان،فيتو
منتخب عمان،فيتو

 ينتظر عشاق الكرة العربية، مواجهة مثيرة بين منتخبي عمان والبحرين، غدا السبت على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

 

موعد مباراة عمان والبحرين في خليجي 26

 وتنطلق المباراة غدا السبت 4 يناير 2025، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين في كأس خليجي 26

 وتنقل جميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، SSC السعودية الرياضية.

 

مسيرة عمان في كأس الخليج

وقدم المنتخب العماني مسيرة مميزة في البطولة، حيث احتل صدارة المجموعة الأولى، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا على قطر وتعادلين مع الكويت والإمارات، قبل أن يتغلب على نظيره السعودي في الدور نصف النهائي ليحجز مقعدًا في المباراة النهائية.

 

مسيرة عمان في خليجي 26 

 على الجانب الآخر، تصدر المنتخب البحريني أيضًا مجموعته الثانية بعدما حقق انتصارين على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن بعد ضمان تأهله في الصدارة.

وفي مباراة نصف النهائي استطاع منتخب البحرين أن يقصي الكويت "صاحب الأرض والضيافة"، ليضرب موعدًا مع عمان في النهائي.

 

تاريخ مواجهات البحرين وعمان

سبق أن التقى منتخبا البحرين وعمان، في 10 مواجهات ببطولة كأس الخليج العربي، تنوعت ما بين دور المجموعات ونصف النهائي، ولم يسبق أن التقى المنتخبان بالمباراة النهائية من قبل.

وحقق منتخب عمان 5 انتصارات مقابل فوز وحيد لنظيره البحريني، بينما حسم التعادل بين الفريقين 4 مواجهات.

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