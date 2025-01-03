الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

راشد الفارس يطرب جمهور موسم الرياض بـ "على الوسادة" (فيديو)

راشد الفارس، فيتو
راشد الفارس، فيتو

تألق الفنان السعودي راشد الفارس على مسرح محمد عبده أرينا في الحفل الذي أحياه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشدا الفارس بباقة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة شديدة ومن بينها أغنية “على الوسادة”.

 

حفلات موسم الرياض

ويقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة عددًا من الحفلات خلال هذه الفترة من بينها حفل المطربة نوال الكويتية، وماجد المهندس، وراشد الفارس، وغيرهم.

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