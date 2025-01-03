الجمعة 03 يناير 2025
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محافظات

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة نصف نقل بصحراوي بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم بين  سيارتين ميكروباص ونصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفي إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بصحراوي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن  تصادم سيارة ميكروباص رقم 3928 ط وج، بأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام كمين البرشا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا

 

حوادث المنيا، الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص مجهول الاسم والعنوان فيما أصيب 6 آخرين وهم باسم محمد السيد، 15 سنة، نور على عبد العزيز، 17 سنة، سليمان جاد على محمد، 33 سنة، وشقيقة محمد، 27 سنة، محمود شعبان يوسف بكري، 20 سنة، محمد حربي علي عطية الله، 16 سنة، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، جنوب المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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