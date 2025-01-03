عامل يتخلص من حياته لمروره بحالة نفسية في سوهاج

تخلص عامل من حياته “شنقا” داخل غرفة بمنزله لمروره بحالة نفسية بدائرة مركز المراغة بسوهاج وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.



تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوصول جثة “إبراهيم ا س ا”، 27 عامًا - عامل؟، مقيم بذات الناحية مسجاة على ظهرها بغرفة نوم شقته بالطابق الثالث بالمنزل وتلاحظ وجود حبل يتدلى بسقف الغرفة وبمناظرته تبين وجود "سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة" وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المراغه المركزي.



وأفاد كل من زوجة المتوفي “نورا م ش م”، 23 عامًا - ربة منزل، وشقيقه “محمود”، 40 عاما - موظف، مقيمان بذات الناحية قررت الأولي بأنه أثناء توجهها للإطمئنان علي زوجها المذكور تفاجأت بوجود جثته معلقة بجنش بالسقف فقامت بإنزاله بمساعدة الثاني.



وأضافت بأنه أقدم علي الانتحار لمعاناته من أمراض نفسية وتنتابه نوبات صرع وأيد الثاني ما جاء بأقوالها ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الخنق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتولي التحقيق.

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