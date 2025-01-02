إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ملاكي رقم 2937 س ف ن، بطريق الزراعي مصر- أسوان، وتحديدًا أمام قرية الروضة التابعة إداريًّا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدهم وهم حسام ناجي عبد الحليم، 31 سنة، علا صالح عبد الحميد، 30 سنة، يزن حسام عبد العليم، 3 سنوات، ومحمد حسام عبد العليم، 31 سنة، مقيمين جميعًا بقرية المحرص التابعة إداريًّا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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