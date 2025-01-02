الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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 كشف محمد جبران وزير العمل  عن ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة خلال عام 2024 مؤكدا على التطوير المستمر في منظومة التدريب من أجل التشغيل.

 وقال محمد جبران وزير العمل في تصريحات صحفية  إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق خلال العام 2024، مبلغ 93 مليونًا، و919 ألف جنيه مُساهمات، وتمويل تحديث وتطوير مراكز التدريب القائمة، وتمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية مع "شركاء العمل والتنمية"، وكذلك تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت.

وأوضح أن معلومات الإدارة المركزية للتدريب المهني تشير إلى أن عام 2024، شهد تنفيذ 469 دورة تدريبية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 82 مركزًا ووحدة، حيث تخرج 9347 متدربا على 49 مهنة منها: التفصيل والخياطة، والطاقة الشمسية،و السباكة، والكهرباء، والنجارة، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الموبايل والدش، وغيرها..

 

كما وقعت الوزارة العديد من بروتوكولات التعاون لتقديم المنحة المجانية،والتعاون في مجال تطوير منظومة التدريب المهني مع معهد الساليزيان الايطالي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة بدر، ومبادرة ابدأ، واتحاد الصناعات، وغيرها.

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