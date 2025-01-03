الجمعة 03 يناير 2025
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سياسة

تعرف على آخر موعد للاشتراك في مشروع علاج الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، استئناف دفع الاشتراكات السنوية واستخراج بطاقات العضوية لعام 2025، إلى جانب الاشتراك في مشروع العلاج الخاص بالصحفيين وأسرهم.
 

الاشتراكات السنوية للصحفيين 

وأكد أن استقبال الطلبات، بدأ من يوم الأربعاء 1 يناير 2025، ويستمر حتى الخميس 16 يناير 2025، مع توفير آليات ميسّرة لتسهيل الإجراءات على الصحفيين، موضحًا أن استقبال الطلبات سيكون يوميًا، باستثناء يوم الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
 

طرق تجديد الاشتراك السنوي للصحفيين

وأكد أن النقابة أتاحت تجديد الاشتراك عبر خصم مباشر من بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين العاملين في الصحف الحزبية والخاصة، وذلك من خلال إرسال صورة استمارة الاشتراك عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم المخصص، كما يمكن تعديل البيانات بالحذف أو الإضافة بناءً على مستندات رسمية.

 

صحفيون المؤسسات القومية

بالنسبة للصحفيين العاملين في المؤسسات القومية، أشار سكرتير عام النقابة، إلى أن تجديد الاشتراك يتطلب خطابًا موجهًا إلى المؤسسة المعنية للحصول على موافقة لتحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية، مع التنبيه على أن الخدمة ستتوقف حال تأخر المؤسسات القومية في سداد الأقساط.

 

أما الصحفيون المسجلون في جدول المعاشات، قال: "أتاح لهم المشروع إمكانية تجديد الاشتراك بخصم من المعاش على ثلاثة أشهر، مع إرسال استمارات التجديد عبر الرقم نفسه على تطبيق "واتس آب".

 

وأشار سكرتير عام النقابة، إلى أن الصحفيين الراغبين في الاشتراك المباشر يمكنهم الحضور إلى المقر لسداد الاشتراك نقدًا أو تقديم طلب تقسيط، بينما يُطلب من المشتركين الجدد التوجه مباشرة إلى إدارة المشروع وتقديم المستندات اللازمة.

 

وأكد "عبد الرحيم" ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المشتركين لاستكمال إجراءات الاشتراك.

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