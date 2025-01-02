الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب  المخرج عادل الأعصر ؛ في حلقة الغد من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة. 

وخلال اللقاء، يتحدث الأعصر عن حبه  للسينما في مرحلة الإعدادية، حيث كان يشاهد العديد من الأفلام في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه عمل مع صلاح أبوسيف وحسن الإمام كمخرج مساعد.

وقال الأعصر، إن فيلم "صفقة مع امرأة"، كان أول أفلامه في عالم الإخراج مؤكدا أنه أخرج فيلم علاقات مشبوهة بطولة عادل أدهم.


وتحدث المخرج عادل الأعصر خلال لقائه عن الفنانة المعتزلة مديحة كامل، قائلا: ليست مجرد ممثلة بل كاريزما ومثقفة، مشيرا أنها اعتزلت التمثيل أثناء عملها في منتصف فيلم بوابة إبليس.
 

فاتن حمامة 


كما تحدث عن الفنانة  فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، قائلا: إنها فنانة متواضعة وبسيطة ورشحت لي جميل راتب لأداء دور زوجها في مسلسل وجه القمر ولكني رشحت لها الفنان أحمد رمزي ووافقت.

برنامج بالخط العريض 

 برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية ايمان ابو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

 

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ايمان ابو طالب المذيعة إيمان أبو طالب قناة الحياة برنامج بالخط العريض

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