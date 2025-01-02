تعليم الإسكندرية تقدم التهاني للأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية التهنئة للإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله القمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية الكاثوليكية، وذلك بحضور نسيم جورج منسق المدارس الكنائسية في أجواء تسودها روح المحبة والإخاء.

وأكد مدير المديرية أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح ( أبوزيد ) أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار.

وأضاف المسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

واختتم قائلا" نسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار "

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