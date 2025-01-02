الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الإسكندرية تقدم التهاني للأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية تقدم التهاني للأقباط الكاثوليك

قدم الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية  التهنئة للإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله القمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية الكاثوليكية، وذلك بحضور نسيم جورج منسق المدارس الكنائسية في أجواء تسودها روح المحبة والإخاء.

 

موعد طرح ديو فعلا مبيتنسيش لـ تامر حسني ورامي صبري

طريقة عمل الكوكيز، باحترافية لإسعاد أطفالك بأقل التكاليف

وأكد مدير المديرية أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها.

وأوضح ( أبوزيد )  أنّ أرض مصر تشرفت  باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار.

 

وأضاف  المسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.

واختتم قائلا" نسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار "

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعليم الاسكندريه الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أجازة عيد الميلاد المجيد اقباط الكاثوليك

مواد متعلقة

حصاد الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة لـ ليفربول بعد الدور الأول

الاميك, إرتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 25% خلال عام 2024

موعد طرح ديو فعلا مبيتنسيش لـ تامر حسني ورامي صبري

ads

الأكثر قراءة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2025.1.2

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الخميس؟

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

المزيد
الجريدة الرسمية