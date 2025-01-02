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أخبار مصر

أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الأسبوع المقبل

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من  السواحل الشمالية والوجه البحرى، يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، يومى الأحد والاثنين المقبلين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية غدا الجمعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،  ،شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الجمعة 3-1-2025 في محافظة الفيوم

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون  معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.75: 1 متر.

نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية 

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:07

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة.

حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.

ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة

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