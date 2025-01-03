الفصل الأخير من خليجي 26.. صراع الذهب بين البحرين وعمان.. المنتخبان بالقوة الضاربة.. والكويت صاحبة الرقم القياسي

يترقب عشاق الكرة العربية، مواجهة مثيرة بين عمان والبحرين، غدا السبت على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

مسيرة عمان في كأس الخليج

وقدم المنتخب العماني مسيرة مميزة في البطولة، حيث احتل صدارة المجموعة الأولى، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا على قطر وتعادلين مع الكويت والإمارات، قبل أن يتغلب على نظيره السعودي في الدور نصف النهائي ليحجز مقعدًا في المباراة النهائية.

مسيرة عمان في خليجي 26

على الجانب الآخر، تصدر المنتخب البحريني أيضًا مجموعته الثانية بعدما حقق انتصارين على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن بعد ضمان تأهله في الصدارة.

وفي مباراة نصف النهائي استطاع منتخب البحرين أن يقصي الكويت "صاحب الأرض والضيافة"، ليضرب موعدًا مع عمان في النهائي.

موعد مباراة عمان والبحرين في خليجي 26

وتنطلق المباراة السبت 4 يناير 2025، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة 8 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين في كأس خليجي 26

وتنقل جميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، SSC السعودية الرياضية.

تاريخ مواجهات البحرين وعمان

سبق أن التقى منتخبا البحرين وعمان، في 10 مواجهات ببطولة كأس الخليج العربي، تنوعت ما بين دور المجموعات ونصف النهائي، ولم يسبق أن التقى المنتخبان بالمباراة النهائية من قبل.

وحقق منتخب عمان 5 انتصارات مقابل فوز وحيد لنظيره البحريني، بينما ساد التعادل بين الفريقين في 4 مواجهات.

تشكيل البحرين المتوقع لمباراة عمان

إبراهيم لطف الله

عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان

كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون

علي مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار



تشكيل عمان المتوقع لمباراة البحرين في نهائي "خليجي 26"

إبراهيم المخيني

أمجد الحارثي، أحمد الخميسي، محمد المسلمي، علي البوسعيدي

جميل اليحمدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي

عصام الصبحي، عبد الرحمن المشيفري

الكويت الأكثر تتويجا بكأس الخليج العربي عبر التاريخ

يعتبر منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر التاريخ بواقع 10 مرات.

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