وزير العمل: 45.25 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 2024

قال محمد جبران وزير العمل إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات، قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم،وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها

إجمالي ما تم صرفه من صندوق إعانات الطوارئ

وكشف وزير العمل أن الصندوق أنفق خلال عام 2024 مبلغ 45 مليونًا،و253 ألف جنيه، استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة.

منازعات العمل بالوزارة

وأضاف الوزير أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفا و711 عاملا،كما نظمت الإدارة 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات،استفاد منها 19 ألفًا و944 عاملًا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج

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