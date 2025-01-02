الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

ضبط مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى

حملات تفتيش على منشآت
حملات تفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية

أكد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية مستمرة يوميًا، وتم ضبط سلع ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

إعدام ٣٤٥ كجم مواد غذائية متنوعة و٤٩ لتر مواد سائلة لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

 

وأسفرت تلك الحملات التى استهدفت مراكز ومدن المحافظة، عن إعدام ٣٤٥ كجم مواد غذائية متنوعة و٤٩ لتر مواد سائلة لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، علاوة على تحرير ٣٢٧ محضر لرصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة، وعدم وجود شهادات صحية، وكذلك عدم وجود تراخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع.


 جاء ذلك تحت إشراف المهندس مجدي المغلاوي مدير ادارة الرقابة التموينية بدمياط ، وجارى العرض علي النيابة العامه للنظر والتصرف. 

حملات تفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية
حملات تفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية

 

 

 

 


ووجه محافظ دمياط بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط عملية تداول وعرض السلع في الأسواق.
 

 

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