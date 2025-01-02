الإحصاء: 1.7% زيادة في أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي خلال 2023/ 2024
أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الخميس، "النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2023/2024".
ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي:
الإجمالي العام:
28,5 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2023/2024 مقابل 28,0 مليون تلميذ عام (2022/2023) بزيادة بلغت نسبتها 1,7% من إجمالي التلاميذ.
1,05 مليون مـدرس عــام 2023/2024 مقابل 1,10 مليون مـدرس عام(2022/2023) بانخفاض بلغ نسبته 4% من إجمالي المدرسين.
73,2 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2023/2024 مقابــل 71,8 ألف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام (2022/2023) بزيادة بلغت نسبتها 2 %.
أولا: ما قبل الابتدائي:
1,5 مليون تلميذ بنسبة 5.2% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,3مليون تلميذًا بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 210.5 ألف تلميذ بنسبة 7,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024)
63,5 ألف مدرس (منهم 59,8 ألف مدرس بنسبة 6,5% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3,7 ألف مدرس بنسبة 2,8% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).
13,3 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,9 ألف معهد بالتعليم الأزهري للعام الدراسي (2023/2024).
ثانيا: الابتدائي:
15,2 مليون تلميذ بنسبة 53,4 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,6 مليون تلميذ بنسبة 53,1% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,6 مليون تلميذ بنسبة 56,3 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).
469,4 الف مدرس (منهم 406.3 ألف مدرس بنسبة 44% من إجمالي مراحل التعليم العام، 63,2 ألف مدرس بنسبة 47,8% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).
20,1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.7 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام (2023/2024).
0.3 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2023/2024 مقابل 0,2% عام (2022/2023).
97.8% معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام (2023/2024).
ثالثا: التعليم المجتمعي:
142,4 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2023/2024).
7.8 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام (2023/2024).
4,8 ألف مدرسة (الفصل الواحد) بالتربية والتعليم عام 2023/2024 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.
رابعا: الإعدادي:
6,7 مليون تلميذ بنسبة 23,5% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,1 ملــيون تلميذ بنسبــة 23,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 570,7 ألف تلميذ بنسبة 20 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام (2023/2024).
265 ألف مدرس (منهم 230,1 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 34,9 ألف مدرس بنسبة 26,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).
14 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3,6 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام (2023/2024).
0,7% نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية عام 2023/2024 مقابل 1,7 % عام (2022/2023)
43,9 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام (2023/2024).
خامسا: الثانوي:
2,7 مليون تلميذ بنسبة 9,4% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,2 مليون تلميذ بنسبة 8,7 % بالتربية والتعليم، 440 ألف تلميذ بنسبة 15,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).
121,1 ألف مدرس (منهم 91,4 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 9,9 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 29.7 ألف مدرس أزهري بنسبة 22,4% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري) عام (2023/2024).
4,8 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.4 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام (2023/2024).
سادسا: التعليم الفني:
2,2 مليون تلميذ بنسبة 7,7 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1 مليون تلميذ بنسبة 46,4 % بالتعليم الصناعي،
933,9 ألف تلميذ بنسبة 42,5% بالتعليم التجاري (عام ــ فندقي)، 244,6 ألف تلميذ بنسبة 11,1 % بالتعليم الزراعي) من إجمالي التعليم الثانوي الفني عام (2023/2024).
118 ألف مدرس (منهم 67,8 ألف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 65,1%، 32,1 ألف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 27,2%، 9,1 ألف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 7,7%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي الفني (2023/2024).
3,4 ألف مدرسة (منهم 1789 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1256 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 341 مدرسة بالتعليم الزراعي عام (2023/2024).
861,5 ألف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,2 %، 72,5 ألف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,8 % من إجمالي التعليم التجاري )عام - فندقي) عام (2023/2024).
سابعا: التربية الخاصة:
47 ألف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2023/2024).
9,2 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,9 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2023/2024).
1,2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام (2023/2024).
ثامنا: القراءات
24,7 ألف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.1 % من إجمالي المراحل التعليمية عام (2023/2024).
747 مدرس بالأزهر بنسبة 0,1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام (2023/2024).
125 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام (2023/2024).
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