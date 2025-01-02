الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان، تقدم "فيتو" خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن بينها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لما يتمتع به من أهمية كبيرة، وفوائد للصحة.


أسعار الشوفان اليوم 

وننشر أسعار الشوفان اليوم مساء اليوم الخميس 2-1-2025، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية. 

سعر الشوفان اليوم
سعر الشوفان اليوم

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

سعر الشوفان
سعر الشوفان

فوائد الشوفان للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية أن فوائد الشوفان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

غني بالألياف

يعد الشوفان غنيًّا بالألياف، ما يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الشعور بالجوع.

مصدر طاقة ممتاز

يزود الشوفان الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، كونه غنيًّا بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء.

فوائد الشوفان للجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ينظم مستوى السكر في الدم

يساعد الشوفان على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

فوائد الشوفان للقلب

يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أسعار الشوفان اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 1-1-2025

فوائد الشوفان لجهاز المناعة

يعد الشوفان مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الجذور الحرة.

فوائد الشوفان لانقاص الوزن

يمكن أن يساعد الشوفان على إنقاص الوزن، كونه غنيًًّا بالألياف التي تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشوفان فوائد الشوفان للصحة رقائق شوفان الضحى سانتي شوفان أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

أسعار الشوفان اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 1-1-2025

ads

الأكثر قراءة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2025.1.2

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الخميس؟

المزيد

انفوجراف

8 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

المزيد
الجريدة الرسمية