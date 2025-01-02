استطلاع: 67.5% من الصحفيين يتوقعون تراجع دور الصحافة أمام نفوذ مواقع التواصل

أعلنت نقابة الصحفيين والأمانة العامة عن نتائج الاستبيان الذي أطلقوه فترة الاستعدادات للمؤتمر العام السادسة لنقابة الصحفيين الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الماضي.

وشارك في الاستبيان 1568 زميلًا وزميلة، 88 % منهم من النقابيين، و60 % منهم في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عامًا، وما يقرب من 30 % منهم من الزميلات، وجاء المشاركون في الاستبيان تعبيرًا عن كل تنوعات المهنة ومؤسساتها، وهو ما يعزز مصداقية أرقام الاستبيان، التي جاءت لترسم خريطة كاملة لأوجاع الصحفيين الاقتصادية والمهنية.

توقعات الصحفيين لمستقبل دور الصحافة

وبالحديث عن المحور الخامس في الاستطلاع المتعلق بمستقبل المؤسسات الصحفية والصحف، توقعات الصحفيين لمستقبل دور الصحافة تشير نتائج الاستطلاع إلى سيطرة رؤية تشاؤمية لدى الصحفيين حول الدور الذى يمكن أن تلعبه الصحافة فى المستقبل بسبب منافسة وسائل الإعلام الحديثة لها.

ويتوقع 67,5% من الصحفيين تراجع دور الصحافة تدريجيًا مقابل زيادة نفوذ مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا يشير إلى وجود قلق كبير بالمجتمع الصحفى من تآكل دور الصحافة التقليدية في ظل المنافسة الشديدة من هذه المنصات.

ويرى 20% أن دور الصحافة سيستمر كما هو دون تغييرات جوهرية، بينما ينظر 12,4% من الصحفيين بتفاؤل لمستقبل الصحافة، ويتوقعون زيادة دورها في المرحلة القادمة.

تكرار تجربة دمج العديد من الصحف في إصدار واحد

- 48,7% يرفضون الدمج ويرون أنها فكرة غير مجدية نظرًا للأزمات التي خلقتها التجارب السابقة.

- 28,7% يتخذون موقفًا محايدًا من الدمج.

- 22,6% يؤيدون الفكرة ويرون أنها قد تجلب بعض المنافع الاقتصادية.

مدى رضا الصحفيين عن إدارات المؤسسات/ الصحف التي يعملون بها

واتساقا مع ما أظهرته النتائج حول موقف الصحفيين من طريقة اختيار القيادات الصحفية، أعرب الصحفيون عن مواقفهم كالتالى:

- 53,7% غير راضين عن إدارات المؤسسات/ الصحف التي يعملون بها.

- 34,4% يتخذون موقفًا محايدًا.

- 12% راضون عن إدارات الصحف التي يعملون بها.

الحلول المقترحة لعلاج الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة

تعددت اهتمامات الصحفيين بالحلول المقترحة لعلاج الأزمات التى تواجه الصحافة، وحصلت الاختيارات على وزن نسبى متقارب على النحو التالى

• الأولوية الأولى: إقرار قانون حرية تداول المعلومات بوزن نسبي مرجح 26,6%

ويرى الصحفيون أن إقرار قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومات أمر حيوي لعمل الصحفيين. وهذا يدل على أنهم يرون أن الشفافية والوصول إلى المعلومات هما أساس الصحافة الاستقصائية.

• الأولوية الثانية: إلغاء العقوبات السالبة للحريات بوزن نسبي مرجح 26%

ويعتبر الصحفيون أن إلغاء العقوبات التي تحد من حرية التعبير يعد الخطوة الأولى والأهم لحل أزمات الصحافة. هذا يدل على أنهم يرون أن البيئة التشريعية الحالية تعد أحد عوائق عمل الصحفيين بحرية واستقلالية.

• الأولوية الثالثة: تقديم الدعم المادي للمؤسسات والصحف بوزن نسبي مرجح 25%

ويكشف ذلك عن وعى الصحفيين بالتحديات الاقتصادية التي تواجه صناعة الصحافة، وأن الدعم المالي يمكن أن يساعد في استدامة المؤسسات الصحفية.

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