الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

حبس شخص دهس رجلا وطفلا بأحد شوارع المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس شخص دهس رجلا وطفلا بأحد شوارع المعادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بأنه حال عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة المعادي صحبة نجله 4 سنوات وشخص آخر اصطدمت بهم سيارة مجهولة مما أدى إلى وفاة نجله وإصابة الشخص الآخر ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نيابة المعادي مديرية أمن القاهرة قسم شرطة حلوان قسم شرطة المعادي

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