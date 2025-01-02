ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

أكدت وزارة العمل، اليوم الخميس، على وجود مُستحقات مالية لعمال مصريين كانوا يعملون لدى شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقت "الوزارة" تقريرًا من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان، للنشر والاستدلال على هؤلاء العمال أو ذويهم لإستلام مستحقاتهم القابلة للصرف فور العثور عليهم.

ودعت الوزارة كل من يتعرف على هؤلاء العمال أو أقاربهم التوجه فورًا إلى مقر الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، بوزارة العمل، بالحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يحصلوا على حقوقهم، والعمال هم: حسن محمد، إبراهيم محمدين، ومحمد حامد عمر حامد، وناجح أحمد محمد محمد، ومحمود حسين محمد محمود، ومحمد حنفي كامل محمد ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.