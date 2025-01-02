الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أكدت وزارة العمل، اليوم الخميس، على وجود مُستحقات مالية لعمال مصريين كانوا يعملون لدى شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقت "الوزارة" تقريرًا من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان، للنشر والاستدلال على هؤلاء العمال أو ذويهم لإستلام مستحقاتهم  القابلة للصرف فور العثور عليهم. 

ودعت الوزارة كل من يتعرف على هؤلاء العمال أو أقاربهم التوجه فورًا إلى مقر الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، بوزارة العمل، بالحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يحصلوا على حقوقهم، والعمال هم: حسن محمد، إبراهيم محمدين، ومحمد حامد عمر حامد، وناجح أحمد محمد محمد، ومحمود حسين محمد محمود، ومحمد حنفي كامل محمد ".

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العاصمة الإدارية الجديدة المملكة العربية السعودية وزارة العمل الملحق العمالي الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة شركة سعودية الادارة المركزية

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