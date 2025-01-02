الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إيرادات ضخمة لفيلم الدشاش في أول أيام عرضه بالسينمات

فيلم الدشاش، فيتو
فيلم الدشاش، فيتو

 حقق فيلم “الدشاش” بطولة النجم محمد سعد إيرادات كبيرة في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية، أمس الأربعاء، الموافق أول يناير 2025. 

إيرادات فيلم الدشاش 

 وبلغت إيرادات فيلم الدشاش أمس 2 مليون و634 ألف جنيه بدور العرض السينمائي.

أبطال فيلم الدشاش 

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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