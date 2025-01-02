رواتب تصل لـ 200 ألف جنيه، مد التقديم على وظائف جديدة بالكويت

أعلن محمد جبران، وزير العمل ، اليوم الخميس، عن استمرار فتح باب التقديم على 10 وظائف متوفرة في "مركز اتش كي" (HK CLINIC) بدولة الكويت، في مختلف التخصصات الطبية إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير 2025، بدلًا من الأحد 5 يناير 2025، وتشمل 5 أطباء تخصص تجميل وفيلر (dermatology and cosmetology)، و3 أطباء عامين، و2 طبيبي أسنان.

ودعا جبران الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم،على رقم الواتساب التالي: 01128467942.

فرص عمل للشباب في الخارج

وأوضح وزير العمل أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة، حيث إن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين.

الشروط المطلوبة للمتقدمين



وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 10 فرص عمل تشمل ألا يقل السن عن 35 عاما للجنسين، واجتياز اختبار Biometrics، واجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص، واعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت.

وقالت إن الرواتب تتراوح بين 3500 إلى 4000 دولار شهريًا، شامل السكن، وتذكرة سفر سنوية.

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