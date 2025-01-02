الخميس 02 يناير 2025
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محافظ المنيا يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز

حملات علي الأسواق
حملات علي الأسواق

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تموينية، وخاصة خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة. 

إجراءات صارمة ضد مخالفي التموين خاصة خلال فترة عيد الميلاد المجيدة بالمنيا 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أعلن المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين في المنيا عن ضبط 266 مخالفة متنوعة، وذلك خلال حملات تموينية على مدار ثلاث أيام بالتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق. 

 

 

تحرير 77 مخالفة في المنيا 

موضحًا أنه في مجال الأسواق تم تحرير 77 مخالفة، وتم ضبط 2 طن ونصف سماد يوريا مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء، وضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية، كما تم ضبط كميات من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

189 مخالفة مخابز في المنيا 

وفى مجال المخابز البلدية، قام تموين المنيا بتحرير عدد 189 مخالفة تنوعت ما بين ( تصرف وتجميع دقيق إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية -  عدم وجود ميزان حساس بالمخبز - عدم نظافة أدوات العجن - وعدم وجود لوحة بيانات - مواعيد التشغيل - عدم إعطاء بون صرف للمواطنين).

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