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أخبار مصر

وزير العمل: تسجيل 133 ألفًا و330 شخصًا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة خلال 2024

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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قال محمد جبران وزير العمل إنه خلال العام 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل 133 ألفًا، و330 عاملًا، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر. 

وكشف وزير العمل عن إجمالي ما تم صرفه على إعانات إجتماعية وصحية و6 منح سنوية، و"بند الحوادث الطارئة "، 936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيها، كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة.

تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل

وقال الوزير إن الوزارة ستعمل بكل اجتهاد خلال العام الجديد 2025، على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة "وحدة المساواة بين الجنسين"، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،و تطوير البنية التحتية لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات،والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات، وأيضًا تعزيز التعاون العربي والدولي،خاصة مع منظمتي العمل الدولية والعربية،فقد شهر أكتوبر الماضي،لأول مرة منذ 20 عامًا، انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،حيث إنتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من عام 2025. 

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