حملات نظافة بمحيط كنائس المنيا استعدادًا لعيد الميلاد

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في مختلف مراكز المحافظة، مع التركيز على محيط الكنائس والمدارس والمتنزهات والحدائق العامة والميادين، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد واستعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي.

حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس والمدارس في المنيا

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الأمن والسلامة، وبما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا



وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات وتغيير اللمبات بقرى (نزلة حسين، دير عطية، بني أحمد الغربية، البرجاية)، بالإضافة إلى الطريق العام لقرية منشية سوادة.

الشوارع المحيطة بالمدارس والكنائس في المنيا

كما شملت الحملات رفع المخلفات من نقاط التجمع وتفريغ صناديق القمامة بحي وسط مدينة المنيا والشوارع المحيطة بالمدارس والكنائس، إلى جانب أعمال التجميل قص وتهذيب الأشجار على طريق مصر- أسوان وكورنيش النيل.

مركز بني مزار



وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة بمحيط مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق بأبو جرج والطرق المؤدية إليها، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بقرى (القيس، أبشاق، الحسينية)، كما تم رفع المخلفات من محيط المدارس والكنائس بقرى المركز، مع التركيز على الطرق الحيوية مثل طريق نزلة جلف الرئيسي والطريق الدائري.





وفي مركز مطاي، تابعت الوحدة المحلية حملات النظافة ورفع القمامة من محيط مدارس وشوارع قرى (بردنوها، حلوة، أبوان)، إضافة إلى أعمال صيانة الإنارة العامة، وشملت الحملات شوارع حيوية مثل (التجارة، المدارس، الثورة) ومحيط الكنائس والمدارس لضمان بيئة نظيفة وآمنة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بأعمال النظافة بمداخل القرى والمناطق المحيطة بالمدارس والكنائس، بما في ذلك قرى (دلجا، نزلة البدرمان، بني حرام)، كما تم تمهيد مراسي المعديات النيلية بقرية تل بني عمران، وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى الكنائس بقرى المركز.

مركز ومدينة أبو قرقاص في المنيا



وفي مركز ومدينة أبو قرقاص في المنيا، شملت الحملات صيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس بقرى (بني موسى، بني عبيد، نزلة أسمنت)، ورفع المخلفات اليومية لضمان توفير بيئة نظيفة للطلاب والأهالي.

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